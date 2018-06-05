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    Посол: Компании стран ЕС видят позитивные сигналы в плане привлекательности ведения бизнеса в Азербайджане

    © Report/ Elshan Baba

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Большое количество участников  на сегодняшнем бизнес-форуме показывает качество наших отношений.

    Как сообщает Report, об этом на бизнес форуме Азербайджан-ЕС  заявил  глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

    Отметив, что ЕС является самым крупным торговым партером Азербайджана, К. Янкаускас сказал, что в этом году компании ЕС увидели позитивные сигналы от Азербайджана в плане привлекательности ведения бизнеса: "Экономика Азербайджана восстанавливается, в ЕС также восстанавливается рынок".

    К.Янкаускас напомнил визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель, а также отметил успешность саммита Восточного Партнерства, что позволяет позитивно смотреть вперед в двусторонних отношениях.

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