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Посол: Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном развивается

Посол: Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном развивается Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном активно развивается и идет по нарастающей.
Бизнес
7 апреля 2023 г. 11:49
Посол: Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном развивается

Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном активно развивается и идет по нарастающей.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, выступая на круглом столе, посвященном двусторонним отношениям Азербайджана и Казахстана.

По его словам, развитие двусторонних отношений с Казахстаном, а также сотрудничество в рамках международных организаций является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. "Для этого у нас есть все предпосылки – наличие экономического потенциала, энергоресурсов, выгодное географическое положение и др", - заявил посол.

А.Атамогланов отметил, что сегодняшнее мероприятие знаменательно тем, что проводится накануне визита президента Ильхама Алиева в Казахстан.

"Первое заседание экспертного совета имело весьма позитивные итоги, мы увидели необходимость в периодической организации подобных встреч экспертов двух стран", - сказал он.

А. Атамогланов также выразил надежду на то, что обсуждения и предложения, высказанные в ходе сегодняшнего круглого стола внесут свою лепту в интеграционные процессы двух братских стран.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycanla Qazaxıstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq inkişaf edir”
Версия на английском языке Envoy: Azerbaijan-Kazakhstan economic co-op developing

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