Помощник президента: Для развития ненефтяного сектора будут применены новые льготы

Для развития ненефтяного сектора Азербайджана будут использованы новые льготные инструменты.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил помощник президента - заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, несмотря на сокращение трансфертов из Государственного нефтяного фонда, инвестиции не уменьшатся.

"Рост бюджета продолжается, бюджет не сокращается. В то же время трансферты из Нефтяного фонда в рамках бюджета несколько снижаются. Это показатель перехода Азербайджана к более долгосрочному и устойчивому использованию нефтяных ресурсов. Но программы продолжатся, инвестиции не сократятся", - отметил он.

Мовсумов добавил, что правительство за последние годы создало множество льготных инструментов, и все они нацелены на развитие ненефтяного сектора: "Большинство этих инструментов финансируется из госбюджета и направлено не на конкретные проекты, а на применение льгот для развития сектора в целом. То есть новшество больше заключается в этом".