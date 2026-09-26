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    Помощник президента: Для развития ненефтяного сектора будут применены новые льготы

    Бизнес
    • 26 сентября, 2026
    • 12:43
    Помощник президента: Для развития ненефтяного сектора будут применены новые льготы

    Для развития ненефтяного сектора Азербайджана будут использованы новые льготные инструменты.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил помощник президента - заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

    По его словам, несмотря на сокращение трансфертов из Государственного нефтяного фонда, инвестиции не уменьшатся.

    "Рост бюджета продолжается, бюджет не сокращается. В то же время трансферты из Нефтяного фонда в рамках бюджета несколько снижаются. Это показатель перехода Азербайджана к более долгосрочному и устойчивому использованию нефтяных ресурсов. Но программы продолжатся, инвестиции не сократятся", - отметил он.

    Мовсумов добавил, что правительство за последние годы создало множество льготных инструментов, и все они нацелены на развитие ненефтяного сектора: "Большинство этих инструментов финансируется из госбюджета и направлено не на конкретные проекты, а на применение льгот для развития сектора в целом. То есть новшество больше заключается в этом".

    Шахмар Мовсумов II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    Prezidentin köməkçisi: "Qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün yeni güzəşt alətlərindən istifadə olunacaq"
    Presidential aide: New incentives to be introduced to develop non-oil sector
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