Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось в 3 раза

09^00

В 2024 году Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $47 млрд 612,1 млн, что на 7% меньше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Из общего внешнеторгового оборота $26 млрд 554,1 млн пришлось на экспорт, а $21 млрд 58 млн - на импорт. За последний год экспорт сократился на 21,7%, а импорт увеличился на 21,8%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере $5 млрд 496 млн, что в 3 раза меньше по сравнению с показателем за 2023 год.