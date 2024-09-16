Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось более чем вдвое

В январе-августе текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на 30 млрд 995 млн долларов США.

В январе-августе текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на 30 млрд 995 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 12,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На экспорт пришлось 18 млрд 232 млн долларов внешнеторгового оборота, на импорт - 12 млрд 764 млн долларов США.

За последний год экспорт снизился на 25,1%, а импорт вырос на 14,5%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 5 млрд 468 млн долларов, что в 2,4 раза меньше, чем год назад.