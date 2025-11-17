Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана сократилось почти втрое
Бизнес
- 17 ноября, 2025
- 13:14
Азербайджан осуществил внешнеторговые операции в январе-октябре 2025 года на сумму $40 млрд 862 млн, что на 3,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.
Структура товарооборота распределилась следующим образом: на экспорт пришлось $21 млрд 637 млн, а на импорт - $19 млрд 225 млн. При этом, за минувший год объем экспорта снизился на 4,9%, в то время как импорт увеличился на 15,6%.
В результате положительное сальдо внешней торговли составило $2 млрд 412 млн, что в 2,5 раза меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
