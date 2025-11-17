Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана сократилось почти втрое

    Бизнес
    • 17 ноября, 2025
    • 13:14
    Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана сократилось почти втрое

    Азербайджан осуществил внешнеторговые операции в январе-октябре 2025 года на сумму $40 млрд 862 млн, что на 3,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

    Структура товарооборота распределилась следующим образом: на экспорт пришлось $21 млрд 637 млн, а на импорт - $19 млрд 225 млн. При этом, за минувший год объем экспорта снизился на 4,9%, в то время как импорт увеличился на 15,6%.

    В результате положительное сальдо внешней торговли составило $2 млрд 412 млн, что в 2,5 раза меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    сальдо внешней торговли товарооборот экспорт импорт
    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 3 dəfəyə yaxın azalıb

    Последние новости

    14:07
    Фото

    Азербайджан и ОАЭ запускают взаимную торговлю на рынках капитала

    Финансы
    14:04

    Азербайджан и Габон обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер

    Инфраструктура
    14:04

    Азербайджан и страны Центральной Азии формируют "Союз шести"

    Аналитика
    14:04

    На WTDC-25 отмечен прогресс Азербайджана в 5G и искусственном интеллекте

    ИКТ
    14:02

    Германия возобновит экспорт оружия в Израиль с 24 ноября

    Другие страны
    13:54

    Названы сроки реализации в Азербайджане концепции "учитель на полную ставку"

    Наука и образование
    13:51

    Дорин Богдан-Мартин: Азербайджан становится быстрорастущим региональным центром цифрового развития

    ИКТ
    13:51

    Emirates заказала у Boeing 65 самолетов на $38 млрд

    Инфраструктура
    13:51

    Госкомитет прокомментировал информацию о свадьбе 17-летней девушки в Сабирабаде

    Происшествия
    Лента новостей