Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана без учета импорта золота составило почти $7 млрд

Импорт товаров в Азербайджан без учета золота в 2025 году увеличился на 2,1% по сравнению с 2024 годом и составил $18 млрд 120 млн.

Как сообщает Report, без учета золота во внешней торговле страны сформировалось положительное сальдо в размере $6 млрд 922,8 млн.

В 2025 году импорт золота составил $6 млрд 259,7 млн. Золото в отчетном году импортировалось как один из важных элементов стратегических валютных резервов страны для дальнейшего укрепления макроэкономической стабильности. Поскольку импорт золота не связан с реальным потреблением и экономической активностью, он не учитывается при анализе динамики импорта или импортной деятельностью, связанной с внутренним спросом.