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Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле сократилось почти в 3 раза

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле сократилось почти в 3 раза 10:38
Бизнес
16 октября 2024 г. 11:06
Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле сократилось почти в 3 раза

Внешнеторговый оборот Азербайджана в январе-сентябре текущего года составил 34 млрд 498 млн долларов США, что на 11,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

В структуре внешней торговли 19 млрд 855 млн долларов США пришлось на экспорт, а 14 млрд 643 млн долларов США - на импорт.

За последний год экспорт сократился на 25%, а импорт, наоборот, вырос на 16%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 5 млрд 212 млн долларов, что в 2,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Версия на английском языке Positive balance in Azerbaijan's foreign trade turnover shrinks
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində müsbət saldo 3 dəfəyə yaxın azalıb

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