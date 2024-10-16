Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле сократилось почти в 3 раза

Внешнеторговый оборот Азербайджана в январе-сентябре текущего года составил 34 млрд 498 млн долларов США, что на 11,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).
В структуре внешней торговли 19 млрд 855 млн долларов США пришлось на экспорт, а 14 млрд 643 млн долларов США - на импорт.
За последний год экспорт сократился на 25%, а импорт, наоборот, вырос на 16%.
В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 5 млрд 212 млн долларов, что в 2,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.