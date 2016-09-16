Положительное сальдо внешнеторгового оборота сократилось в 9 раз

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август этого года Азербайджан осуществил торговые операции со 173-мя странами в объеме 11 330 269,07 тыс. долларов США.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, объем внешнеторгового оборота по сравнению с аналогичным показателем прошлого года сократился на 24,96%.

За указанный период объем операций импорта в годовом исчислении сократился на 6,23% и составил 5 539 988,10 тыс. долларов, операций экспорта - на 37,0% - до 5 790 280,97 тыс. долларов.

За январь-август сложилось положительное сальдо внешнеторгового оборота в размере 250 292,87 тыс. долларов. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 2 284 796,77 тыс. долларов, таким образом, наблюдается сокращение более чем в 9 раз.