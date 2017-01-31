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    Польская компания приглашает азербайджанских предпринимателей к сотрудничеству

    Квалифицированная в сфере торговли компания в то же время оказывает консалтинговые услуги

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Польская компания "RRTrade" намерена сотрудничать с азербайджанскими компаниями.

    Как сообщили Report из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), квалифицированная в сфере торговли компания "RRTrade" в то же время оказывает консалтинговые услуги.

    На интернет-странице компании регистрацию прошли около 2 000 действующих в различных сферах компаний (на данный момент регистрация бесплатна).

    "RRTrade" заинтересована в поддержке создания сотрудничества между азербайджанскими компаниями и компаниями стран Евросоюза.

    Желающие получить подробную информацию предприниматели могут обратиться в Azpromo.  

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