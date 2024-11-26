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Подготовлен законопроект о применении налоговых льгот в Нахчыване

Подготовлен законопроект о применении налоговых льгот в Нахчыване 12:38
Бизнес
26 ноября 2024 г. 12:55
Подготовлен законопроект о применении налоговых льгот в Нахчыване

Правительству Азербайджана представлен законопроект о применении налоговых льгот в Нахчыване, аналогичных тем, что действуют на освобожденных территориях страны.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева на мероприятии "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями, его результаты".

По ее словам, документ предусматривает применение льгот по подоходному налогу и налогу на прибыль, а также по НДС на импорт и развитие инфраструктуры.

"Законопроект согласован с другими государственными органами, в нем также учтены предложения предпринимателей и руководства Нахчывана", - добавила она.

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