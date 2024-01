Подготовлен проект товарного знака Made in Karabakh - heart of Azerbaijan

Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) подготовило проект товарного знака Made in Karabakh-heart of Azerbaijan.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев.

По его словам, был подготовлен и представлен проект правил использования товарных знаков Made in Karabakh-heart of Azerbaijan и Made in Azerbaijan для предоставления отзывов соответствующим структурам.