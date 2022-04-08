Почему в Азербайджане дорожают корма для домашних животных?

В Азербайджан 70% импортируемых кормов для собак и кошек приходится на долю России. За последние полтора месяца из-за существующих проблем возникли риски для поставок, поскольку даже в самой России в ближайшее время ожидается дефицит кормов для животных.

В Азербайджане 70% импорта кормов для собак и кошек приходится на долю России. За последние полтора месяца из-за существующих проблем возникли риски для поставок. Даже в самой России в ближайшее время ожидается дефицит кормов для животных.

Участники российского внутреннего рынка отмечают рост спроса. Некоторые эксперты также связывают нехватку кормов с тем, что Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела ограничения на ввоз некоторых их видов. Это решение действует с лета прошлого года.

На фоне происходящего заметно выросли цены на сухие корма для домашних животных в России - некоторые продукты за неделю подорожали вдвое. Также есть проблемы с поставками из Европы на российский рынок - сложно найти транспорт и организовать оплату поставщикам. В связи с этим российские производители кормов могут столкнуться с дефицитом импортного сырья.

Возникает вопрос, каким образом Россия будет поставлять продукцию в Азербайджан в нынешних условиях.

Report опросил участников внутреннего рынка в связи с возникшей проблемой. Руководитель одного из зоомагазинов Тейюб Салимов заявил, что дефицита кормов для собак и кошек нет: “В первые 20 дней начала российско-украинской войны возникли проблемы с логистикой. В настоящее время корма для собак и кошек поставляются в нормальном режиме. Правда, наблюдается рост цен примерно на 2 маната".

Бизнесмен Халаддин Гасанов, занимающийся оптовыми поставками кормов для животных в Азербайджан, отметил, что в настоящее время нет проблем с ввозом кормов для собак и кошек в страну, так как они работают с постоянными партнерами: “Что касается роста цен, то это неизбежно в нынешней ситуации. Но мы надеемся, что проблемы скоро будут решены”.

Другой бизнесмен Эльман Хасиев также говорит, что дефицита на рынке нет: “Несмотря на некоторые проблемы, сейчас ситуация стабильная. Но я не могу дать конкретных обещаний относительно будущего”.