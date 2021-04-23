Почему потенциал отношений Азербайджана и Израиля так высок? - ИНТЕРВЬЮ

Есть все условия, чтобы взаимовыгодные отношения расширялись в сферах туризма, сельского хозяйства, в частности, агротехнологий

Плодотворно развивающиеся азербайджано-израильские отношения хорошо отражены в экономической сфере, и ведет эту работу с азербайджанской стороны министр экономики и сопредседатель азербайджано-израильской межправительственной комиссии Микаил Джаббаров.

Он возглавляет межгосударственную комиссию Азербайджан-Израиль в сотрудничестве с министром иностранных дел Габи Ашкенази, и сопредседатели виртуально встретятся друг с другом на следующей неделе.

Глобальный коронавирусный кризис, который сильно повлиял на мировую экономику, оказал свое влияние и на двухсторонние экономические отношения. Стороны намерены вновь увеличить объемы торговли между странами во всех сферах, которые составляли рекордные 1 млрд 4 млн долларов в 2019 году.

Как сообщает Report, в интервью Israel Hayom в Баку министр Микаил Джаббаров рассказывает о межправительственных отношениях, экономических связях между странами, возможностях дальнейшего улучшения и укрепления двустороннего сотрудничества и своем отношении к Государству Израиль.

"Израиль остается третьим по величине экспортным направлением для Азербайджана", - сказал министр экономики, добавив: "Мы не удовлетворены текущими цифрами и надеемся, что торговля между двумя странами расширится и укрепится".

- В каких областях, по вашему мнению, объемы торговли между странами могут расширяться?

- Есть все условия, чтобы взаимовыгодные отношения расширялись в сферах туризма, сельского хозяйства, в частности, агротехнологий. Мы также плодотворно сотрудничаем с Израилем в сферах киберзащиты, информационных технологий, инвестиций, образования, водных ресурсов и здравоохранения. В Баку официально уже принято решение о создании азербайджанского туристического представительства в Израиле, а также ведутся работы в направлении создания торгового представительства.

Мы также заинтересованы в активизации деятельности торгово-промышленной палаты Азербайджан-Израиль, которая в течение короткого времени оказала положительное влияние на развитие экономических связей и содействие государственно-частному деловому диалогу.

Мы почти уверены, что опыт успешной кампании вакцинации в Израиле можно использовать и в Азербайджане. Наша страна, в котором количество вакцинированных граждан сегодня превышает 15% и обеспечен свободный доступ к вакцине, лидирует среди стран региона по темпам вакцинации. Область технологий - одна из сфер, где мы также заинтересованы в дальнейшем улучшении сотрудничества с Израилем.



- Как вы собираетесь увеличить объем торговли?

- Мы можем многократно стимулировать бизнес, но без активной двусторонней поддержки обеих стран сделать это труднее. В частном секторе отношения быстро укрепляются. Это отражается и на значимых показателях азербайджанской экономики. В первом квартале 2021 года страна добилась рекордных показателей как в объеме ненефтяного экспорта, так и в объемах собранных налоговых сборов.

- Как часто вы общаетесь с министерствами правительства Израиля?

- Мы часто общаемся на профессиональном уровне, и у нас очень хорошие отношения. Мы плодотворно сотрудничаем с посольством Израиля в Азербайджане. Мы также поддерживаем контакты с различными офисами в Израиле.

- Каковы инструменты Азербайджана для связи государства с еврейской общиной страны?

- Мы веками жили вместе, и ценности Азербайджанского государства основаны на уважении ко всем религиям и этническим группам. Секрет прост - мы считаем, что каждая этническая группа, проживающая в Азербайджане, является интегральной частью нашего общества. Мы уважаем друг друга, вместе радуемся и преодолеваем кризисы. Отмечаем религиозные праздники, сражаемся бок о бок - без исключения. Азербайджан - относительно молодая страна, но у нас многовековая и богатая история. Президент Ильхам Алиев заботится о еврейской общине, как он заботится обо всех национальных группах в стране.

В следующем году Азербайджан отметит 30-летие независимости и 30-летие установления дипломатических отношений с Израилем. Наша работа неизменно заключается в стремлении улучшить двухсторонние отношения, над чем и будем работать в этот особенный год. Мы сделаем все, чтобы еще больше углубить наши отношения.

- Что Вы думаете о государстве Израиль?

- Я был в Израиле несколько раз, как в качестве министра, так и с частным визитом. Думаю, что государство Израиль обладает исключительными качествами. В этой стране с большим уважением относятся к учебе, образованию, исследованиям и усердно трудятся. Впечатляют высокий уровень качества жизни, высокий ВВП и высококачественное высшее образование.