Победитель Программы развития Азада Мирзаджанзаде: Эта инициатива открывает новые возможности

Победитель прошлой волны Программы развития Азада Мирзаджанзаде Алекбер Гусейнзаде призвал всех заинтересованных присоединиться к этой инициативе, отметив, что опыт, полученный в рамках программы, играет важную роль в будущем.

Как сообщает Report, об этом он заявил в интервью Baku TV.

"Для тех, кто хочет поучаствовать в Программе развития Азада Мирзаджанзаде, я советую максимально использовать эту возможность. Действительно, программа дала нам намного больше, чем мы ожидали. Полученный опыт играет важную роль в будущем. Также советую чаще следить за публикациями в социальных сетях программы, чтобы быть в курсе", - подчеркнул Гусейнзаде.

Он добавил, что проект, соавтором которого он является, реализуется в Масаллы: "Мы привлекаем женщин, нуждающихся в социальной поддержке, к занятию социальным предпринимательством - они выращивают декоративные растения на заказ. Затем мы реализуем эти растения, предлагая их различным организациям, офисам и другим заказчикам".

Захра Гамарова, другой соавтор проекта, отметила значимость инициативы:

"Цель проекта - создать для этих женщин устойчивый источник дохода и внести вклад в развитие зеленой экономики".