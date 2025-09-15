Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Победитель Программы развития Азада Мирзаджанзаде: Эта инициатива открывает новые возможности

    Бизнес
    • 15 сентября, 2025
    • 15:51
    Победитель Программы развития Азада Мирзаджанзаде: Эта инициатива открывает новые возможности

    Победитель прошлой волны Программы развития Азада Мирзаджанзаде Алекбер Гусейнзаде призвал всех заинтересованных присоединиться к этой инициативе, отметив, что опыт, полученный в рамках программы, играет важную роль в будущем.

    Как сообщает Report, об этом он заявил в интервью Baku TV.

    "Для тех, кто хочет поучаствовать в Программе развития Азада Мирзаджанзаде, я советую максимально использовать эту возможность. Действительно, программа дала нам намного больше, чем мы ожидали. Полученный опыт играет важную роль в будущем. Также советую чаще следить за публикациями в социальных сетях программы, чтобы быть в курсе", - подчеркнул Гусейнзаде.

    Он добавил, что проект, соавтором которого он является, реализуется в Масаллы: "Мы привлекаем женщин, нуждающихся в социальной поддержке, к занятию социальным предпринимательством - они выращивают декоративные растения на заказ. Затем мы реализуем эти растения, предлагая их различным организациям, офисам и другим заказчикам".

    Захра Гамарова, другой соавтор проекта, отметила значимость инициативы:

    "Цель проекта - создать для этих женщин устойчивый источник дохода и внести вклад в развитие зеленой экономики".

    Программа развития Азада Мирзаджанзаде победители Алекбер Гусейнзаде Захра Гамарова
    Видео
    Qaliblər: Azad Mirzəcanzadə İnkişaf Proqramında iştirak etməklə çox böyük təcrübə qazandıq

