    По инициативе Trendyol и PASHA Holding высажено более 12 тысяч деревьев

    Бизнес
    • 23 января, 2026
    • 15:20
    По инициативе Trendyol и PASHA Holding высажено более 12 тысяч деревьев

    Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире - Trendyol, совместно с PASHA Holding, успешно завершила второй этап масштабной кампании по посадке деревьев, реализуемой на территории страны.

    Данная инициатива является частью устойчивой деятельности обеих компаний по снижению последствий изменения климата и защите окружающей среды. В рамках проекта в течение прошлого года в ряде регионов республики поэтапно проводились работы по озеленению. На первом этапе кампании в Гейгельском районе и поселке Мушфигабад города Баку было высажено 5500 деревьев таких пород, как эльдарская сосна и оливковое дерево.

    На втором этапе в рамках работ по восстановлению лесов в Бардинском, Агджабединском, Загатальском, Зердабском и Агдашском районах продолжились мероприятия по озеленению на территории более 3 гектаров, в Лерикском районе на площади 1.2 гектара, а также в Гахском и Губинском районах на площади 2 гектара.

    На следующем этапе в результате мероприятий по восстановлению лесов, проведенных в Шамкирском, Хачмазском, Сабирабадском, Шабранском, Лерикском, Масаллинском, Гахском, Товузском, Евлахском, Ширванском, Шабранском, Хачмазском, Исмаиллинском, Загатальском, Агджабединском, Горанбойском, Масаллинском, Губадлинском, Дашкесанском и Габалинском районах, на территории 8 гектаров было высажено около 3000 деревьев.

    Мероприятия по озеленению, проведенные в Сабирабадском, Агджабединском, Дашкесанском, Гобустанском, Лерикском, Астаринском, Загатальском, Шекинском, Шамкирском, Товузском, Огузском, Кубинском, Гедабейском, Ленкоранском, Шамкирском, Гёйгёльском и Агджабединском районах, охватили территорию более 5 гектаров.

    Таким образом, по инициативе Trendyol и PASHA Holding, при исполнительном партнерстве EcoHub, в рамках кампании в общей сложности было высажено 12 500 деревьев на площади около 20 гектаров.

    Защита окружающей среды и борьба с изменением климата являются частью стратегии корпоративной социальной ответственности Trendyol и PASHA Holding.

    В странах, где представлена компания, Trendyol под лозунгом "Вместе к трансформации" поддерживает инициативы, усиливающие социальное и экологическое воздействие, и продолжает деятельность по построению более зеленого, справедливого и цифрового будущего.

