​Письмо, адресованное Мэрилин Монро, продано за 78 тысяч долларов

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Калифорнии на посвященном Мэрилин Монро аукционе было продано адресованное ей письмо одного из ее мужей - звезды бейсбола Джо Ди Маджио.

Как передает Report, письмо было продано за 78 тысяч долларов.

Ди Маджио написал письмо после пресс-конференции, на которой Мэрилин Монро объявила, что разводится с ним - всего через девять месяцев после их свадьбы в 1954 году.

Сам Ди Маджио разводиться не хотел и просил Мэрилин передумать.

Джо Ди Маджио был вторым мужем американской актрисы.

На аукционе также было продано написанное самой Мэрилин Монро письмо к ее третьему мужу драматургу Артуру Миллеру. Неизвестный покупатель приобрел его за 43,750 долларов.