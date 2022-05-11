Philip Morris покупает шведского производителя некурительного табака за $16 млрд

Табачный концерн Philip Morris International покупает Swedish Match AB (производство некурительного, влажного и жевательного табака, в том числе зажигалки Cricket), за 161,2 млрд шведских крон (16 млрд долларов).

Табачный концерн Philip Morris International покупает Swedish Match AB (производство некурительного, влажного и жевательного табака, в том числе зажигалки Cricket), за 161,2 млрд шведских крон (16 млрд долларов).

Как передает Report, шведская компания объявила в среду, что получила предложение от Philip Morris и рекомендует акционерам принять его, пишет The Wall Street Journal.

Американская компания заплатит по 106 крон денежными средствами за каждую акцию Swedish Match. Это на 39% превышает их стоимость на закрытие рынка в пятницу - за день до того, как WSJ сообщило о ведении компаниями переговоров.

Цена акций Swedish Match в ходе торгов в среду подскочила почти на 25% - до 95 крон. В этом году стоимость компании увеличилась на 32% (до 117 млрд крон).

Котировки бумаг Philip Morris с начала текущего года выросли на 4,1% (до 155 млрд долларов).