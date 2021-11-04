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Первый резидент Экономической зоны Аразской долины прошел госрегистрацию

Первый резидент Экономической зоны Аразской долины прошел госрегистрацию Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала первого резидента Экономической зоны Аразской долины в Джебраильском районе.
Бизнес
4 ноября 2021 г. 10:11
Первый резидент Экономической зоны Аразской долины прошел госрегистрацию

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала первого резидента Экономической зоны Аразской долины в Джебраильском районе.

Как сообщает Report, речь идет о ООО "КАМАЗ Лизинг Азербайджан".

Учредителем новой лизинговой компании является российское ОАО "КАМАЗ", юридический адрес компании - город Баку, Гарадагский район, Сальянское шоссе, 2, уставный капитал - 1 699 000 манатов (около 1 млн долларов США), а юридическим представителем является Рофель Гасым оглы Гурбанов.

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Версия на азербайджанском языке “Araz Vadisi İqtisadi Zonası”nın ilk rezidenti dövlət qeydiyyatına alınıb

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