​Первый контейнер из Нидерландов в Азербайджан будет отправлен в июне

Первый грузовой контейнер из города Венло провинции Лимбург Королевства Нидерландов - одного из крупнейших логистических и транспортных узлов Европы - будет отправлен в Баку во второй половине июня.

Как сообщил Report источник в правительстве, на контейнере прибудет тестовый груз весом 40 фунтов (18,14 кг).

Контейнер, предназначенный на первоначальном этапе для перевозки одежды, доставит из Венло в Стамбул (Турция) компания Cabooter Group. Перевозки из Стамбула в Баку и из Баку в Шанхай будут осуществлять другие компании, являющиеся партнерами ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

По словам источника, продолжительность тестовой перевозки составит 18 дней: "Традиционные морские перевозки занимают 45-50 дней. Мы предлагаем втрое сократить эти сроки. В зависимости от пожеланий клиента, в будущем контейнеры могут перевозиться из Баку не только в Шанхай (глубоководный морской порт Яншань), но и другие порты Китая".

Напомним, что ведущие компании, действующие в городе Венло начали сотрудничество с Бакинским международным морским торговым портом (БММТП). Бакпорт, правительство Лимбург и ведущие компании провинции Венло подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Меморандум предписывает сотрудничество БММТП с правительством провинции Лимбург, Cabooter Group, SMART Logistics Centre, Лимбургской компанией развития и инвестиций, Greenport Venlo, KLG Europe, Советом по развитию Северного Лимбурга, компаниями бизнес-сети Азербайджан-Нидерланды и Университетом Фонтис.