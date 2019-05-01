​Первый "Дом МСБ" откроется в Баку к концу года

Первый "Дом малого и среднего бизнеса" (KOB Evi) откроется в Наримановском районе города Баку к концу года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов.

По его словам, в бизнес-доме 30 государственных учреждений представят свыше 110 видов услуг: "В Доме будут функционировать их представители, будет обеспечен доступ к альтернативным источникам финансирования. Здесь же будут выдаваться сертификаты и лицензии".

Согласно прогнозам, к 2025 году доля малого и среднего бизнеса достигнет 60% в сфере занятости в Азербайджане, 70% - в ВВП и 40% - в ненефтяном экспорте.