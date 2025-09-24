Пчеловод: Главная наша цель - представить кяльбаджарский мед за рубежом

Основная задача кяльбаджарских пчеловодов - экспортировать продукцию на зарубежные рынки.

Как сообщает Report, об этом заявил фермер из села Чай Гылынджлы Кяльбаджарского района Эльнур Бабаев.

По его словам, представленные на фестивале меда продукты обладают высоким экспортным потенциалом.

"Мы давно занимаемся пчеловодством. Раньше вывозили пасеки в разные регионы страны, но последние три года поднимаем их на летние пастбища Кяльбаджара. Здесь, при благоприятных погодных условиях, удается получить больше продукции", - отметил он.

Бабаев сообщил, что мед реализуется по цене от 40 до 100 манатов за килограмм и фасуется под товарным знаком: "Главная наша цель - представить продукцию Кяльбаджара на внешних рынках".