    PASHA Holding: Импорт технологий не угрожает, а дополняет развитие бизнеса

    Бизнес
    • 29 сентября, 2025
    • 19:27
    PASHA Holding: Импорт технологий не угрожает, а дополняет развитие бизнеса

    Одним из ключевых инструментов технологического развития компаний может быть импорт технологий из-за рубежа.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального директора, член исполнительного комитета PASHA Holding Даянат Садуллаев в ходе Пятого инновационного саммита INMerge, организованного PASHA Holding.

    По его мнению, такой подход не является угрозой, а, напротив, открывает новые возможности для бизнеса.

    Д. Садуллаев считает, что приобретение технологий у внешних поставщиков - лишь один из способов роста, и в PASHA Holding этот подход активно поддерживается.

    "Один из способов развития компании с технологической точки зрения - это импорт технологий извне, например, покупка их у внешних поставщиков. Это один из способов развивать компанию. Поэтому мы не видим в этом угрозы для холдинга. Мы также поддерживаем это внутри компании. У нас есть несколько программ, которые помогают развивать предпринимательский дух внутри команды, создавать новые компании, находить для них финансирование, а на каком-то этапе - продавать эти компании нам, если это соответствует нашему бизнес-плану", - отметил Д.Садуллаев.

    Он подчеркнул, что это часть бизнес-экосистемы холдинга, в которой есть компании, работающие на них или пользующиеся их услугами.

    "И чем больше в стране развивается предпринимательская среда, тем больше услуг мы можем предоставлять этим компаниям и тем больше клиентов мы можем иметь", - добавил замгендиректора холдинга.

