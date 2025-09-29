PASHA Holding: Импорт технологий не угрожает, а дополняет развитие бизнеса

Одним из ключевых инструментов технологического развития компаний может быть импорт технологий из-за рубежа.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального директора, член исполнительного комитета PASHA Holding Даянат Садуллаев в ходе Пятого инновационного саммита INMerge, организованного PASHA Holding.

По его мнению, такой подход не является угрозой, а, напротив, открывает новые возможности для бизнеса.

Д. Садуллаев считает, что приобретение технологий у внешних поставщиков - лишь один из способов роста, и в PASHA Holding этот подход активно поддерживается.

"Один из способов развития компании с технологической точки зрения - это импорт технологий извне, например, покупка их у внешних поставщиков. Это один из способов развивать компанию. Поэтому мы не видим в этом угрозы для холдинга. Мы также поддерживаем это внутри компании. У нас есть несколько программ, которые помогают развивать предпринимательский дух внутри команды, создавать новые компании, находить для них финансирование, а на каком-то этапе - продавать эти компании нам, если это соответствует нашему бизнес-плану", - отметил Д.Садуллаев.

Он подчеркнул, что это часть бизнес-экосистемы холдинга, в которой есть компании, работающие на них или пользующиеся их услугами.

"И чем больше в стране развивается предпринимательская среда, тем больше услуг мы можем предоставлять этим компаниям и тем больше клиентов мы можем иметь", - добавил замгендиректора холдинга.