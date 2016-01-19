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    ​Парламент Азербайджана внес поправку в закон "О государственных закупках"

    При оценке тендерных предложений предпочтение будет отдаваться местным товарам

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ На сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса принят законопроект о внесении поправки в закон "О государственных закупках".

    Как сообщает Report, согласно поправке, при оценке и сравнении тендерных предложений закупочная организация будет применять льготную поправку в размере до 20% предложенной стоимости импортируемой аналогичной иностранной продукции в пользу тендерных предложений по местным товарам (работам и услугам), отвечающим соответствующим требованиям качества. 

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