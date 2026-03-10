Палата оценщиков: Региональные риски не влияют на рынок недвижимости Азербайджана

На фоне военно-политической напряженности между США, Израилем и Ираном, которая не лучшим образом отражается на экономике региона, рынок недвижимости Азербайджана демонстрирует структурную устойчивость и адаптивность.

Об этом Report сообщил член Палаты оценщиков Азербайджана, эксперт по недвижимости Гусейн Талыбов.

Он отметил, что в условиях возросших региональных рисков одним из основных факторов, обеспечивающих экономическую стабильность Азербайджана, является макроэкономический баланс и система институционального управления: "В нынешней сложной геополитической обстановке важную роль в сохранении финансово-экономической стабильности играет способность государства к стратегическому управлению".

По его словам, благодаря правильному контролю национальная безопасность и макроэкономическое развитие обеспечиваются на высоком уровне: "Это предотвращает формирование фундаментальных рисков на рынке недвижимости, а скоординированная, превентивная экономическая политика не допускает возникновения паники в поведении инвесторов".