Палата оценщиков: Региональные риски не влияют на рынок недвижимости Азербайджана

    На фоне военно-политической напряженности между США, Израилем и Ираном, которая не лучшим образом отражается на экономике региона, рынок недвижимости Азербайджана демонстрирует структурную устойчивость и адаптивность.

    Об этом Report сообщил член Палаты оценщиков Азербайджана, эксперт по недвижимости Гусейн Талыбов.

    Он отметил, что в условиях возросших региональных рисков одним из основных факторов, обеспечивающих экономическую стабильность Азербайджана, является макроэкономический баланс и система институционального управления: "В нынешней сложной геополитической обстановке важную роль в сохранении финансово-экономической стабильности играет способность государства к стратегическому управлению".

    По его словам, благодаря правильному контролю национальная безопасность и макроэкономическое развитие обеспечиваются на высоком уровне: "Это предотвращает формирование фундаментальных рисков на рынке недвижимости, а скоординированная, превентивная экономическая политика не допускает возникновения паники в поведении инвесторов".

