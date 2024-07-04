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Пакистан представит Азербайджану инвестиционный портфель на 2-3 млрд долларов США

Пакистан представит Азербайджану инвестиционный портфель на 2-3 млрд долларов США Пакистан разработал инвестиционный портфель в размере 2-3 млрд долларов США для представления Азербайджану.
Бизнес
4 июля 2024 г. 16:34
Пакистан представит Азербайджану инвестиционный портфель на 2-3 млрд долларов США

Пакистан разработал инвестиционный портфель в размере 2-3 млрд долларов США для представления Азербайджану.

Как передает Report, об этом сообщают пакистанские СМИ.

"Пакистан придает большое значение своим отношениям с Азербайджаном. Мы должны продолжать развивать наше сотрудничество в различных секторах, включая туризм, транспорт, энергетическую безопасность и оборону, хотя это требует дополнительных усилий", — сказал федеральный министр торговли Джам Камал Хан на встрече с находящейся в Исламабаде делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым.

Он также подчеркнул необходимость скорейшего заключения Соглашения о преференциальной торговле (ПТА) и Двустороннего соглашения о транзитной торговле (ДСТТ).

Дж. Хан также предложил провести встречи B2B, которые могут состояться либо в Пакистане, либо в Азербайджане. Обе стороны согласились с необходимостью долгосрочного и практического механизма для улучшения мониторинга двусторонней торговли и сотрудничества, чтобы предложить пути продвижения вперед.

Министр торговли пригласил азербайджанские компании инвестировать в Пакистан, указав на то, что экономически эффективный рынок труда страны является существенным преимуществом. Он отметил, что инвестиции Саудовской Аравии и Китая в Пакистан побуждают азербайджанских инвесторов воспользоваться возможностями, имеющимися в Пакистане.

Заместитель министра в свою очередь, выразил готовность Азербайджана к более тесному сотрудничеству с Пакистаном во всех областях, представляющих взаимный интерес. Он напомнил об упрощении процедур для путешествий между двумя странами, отметив, что в прошлом году Азербайджан принял 55 000 пакистанских туристов благодаря своей благоприятной визовой политике.

Он также подчеркнул, что открытие прямых рейсов из Азербайджана в Пакистан способствовало улучшению транспортного сообщения.

Отметим, что в этом месяце между странами ожидается подписание ряда соглашений. По данным источников, сам премьер-министр Пакистана распорядился, чтобы все процессуальные формальности и нерешенные вопросы были решены в кратчайшие сроки.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan Azərbaycana 2-3 milyard ABŞ dolları dəyərində investisiya portfeli təqdim edəcək
Версия на английском языке Pakistan to present investment portfolio worth $2-3B to Azerbaijan

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