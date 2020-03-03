Пакистан начал поставку картофеля и мандаринов в Азербайджан морем

Пакистан начал экспорт фруктов и овощей посредством морского маршрута в Ирак и Азербайджан после того, как была приостановлена торговля с Ираном, сообщает Report со ссылкой на пакистанский Tribune.

Пакистан недавно закрыл границу с Ираном и приостановил всю торговлю после вспышки коронавируса в соседней стране.

Ранее Пакистан экспортировал картофель и мандарины в Ирак и Азербайджан через Иран.

Издание отмечает, что закрытие пакистано-иранской границы сильно ударило по экспортерам, которые не хотят терпеть убытки.

"Однако экспортеры приняли решение переместить маршрут поставок с суши на моря для экспорта в Ирак и Азербайджан", - заявил глава Пакистанской ассоциацией импортеров, экспортеров и торговцев фруктами и овощами (PFVA) Вахид Ахмед.

По его словам, Пакистан ежегодно экспортирует 800 тонн картофеля и 500 тонн мандаринов в обе страны.