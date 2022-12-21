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Пакистан готовится к открытию Торгового дома в Азербайджане

Пакистан готовится к открытию Торгового дома в Азербайджане Торговый дом Пакистана будет открыт в Азербайджане в ближайшие полгода.
Бизнес
21 декабря 2022 г. 17:14
Пакистан готовится к открытию Торгового дома в Азербайджане

Торговый дом Пакистана будет открыт в Азербайджане в ближайшие полгода.

Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

По его словам, в настоящее время ведутся работы в этом направлении.

Дипломат отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном невелик, и они надеются, что с открытием Торгового дома произойдет значительный его прирост.

"Нас не устраивает объем товарооборота между двумя странами, мы надеемся, что с открытием Торгового дома объем двусторонней торговли вырастет примерно втрое. Посольство организует встречи для увеличения товарооборота. На прошлой неделе состоялась поездка делегации Пакистанской ассоциации экспортеров риса в Азербайджан. Представители 18-19 крупных компаний посетили Азербайджан и провели здесь встречи", - сказал посол.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan Azərbaycanda Ticarət Evi açmağa hazırlaşır

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