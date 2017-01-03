 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Отложен рейс Баку-Стамбул

    В других рейсах никаких изменений нет, они осуществляются по графику

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Отложен рейс компании "Турецкие авиалинии", который должен был состояться сегодня утром из Баку в аэропорт Сабиха Гёкчен в Стамбуле. 

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Международный аэропорт Гейдара Алиева. 

    Рейс отложен из-за малого количества пассажиров. Самолет должен был вылететь сегодня утром в 06:10.

    Напомним, что также отложен рейс турецкой авиакомпании из Стамбула в Баку. Самолет должен был приземлиться в 03:50. 

    По информации аэропорта, в других рейсах никаких изменений нет, они осуществляются по графику.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi