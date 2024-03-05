Основатель Amazon снова возглавил список богатейших людей мира

Основатель и экс-глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос впервые с 2021 года занял лидирующее место в списке самых богатых людей планеты.

Основатель и экс-глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос впервые с 2021 года занял лидирующее место в списке самых богатых людей планеты.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные собственного рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

"Это первый раз с 2021 года, когда Безос, основатель Amazon, возглавляет рейтинг богатейших людей", - пишет агентство.

За сутки Безос потерял 500 млн долларов, его состояние составило 200 млрд долларов. Тем не менее, с начала года он разбогател на 23,4 млрд долларов.

Американский бизнесмен Илон Маск опустился на вторую строчку, его состояние за сутки опустилось сразу на 17,6 млрд долларов. Это связано с падением акций возглавляемой им Tesla в понедельник на 7% после выхода данных о снижении поставок компанией электромобилей в Китай до минимума с декабря 2022 года. С начала текущего года Маск потерял 31,3 млрд долларов.

Третье место в списке BBI занимает владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, его состояние за сутки снизилось на 1,84 млрд долларов, до 197 млрд. С начала текущего года оно выросло на 18,3 млрд долларов.