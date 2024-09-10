Осман Халиев: Зеленое финансирование - одно из приоритетов Фонда развития предпринимательства

Фонд развития предпринимательства (ФРП) при Министерстве экономики уже много лет играет особую роль в финансировании проектов частного бизнеса в стране, диверсификации экономики Азербайджана и создании новых рабочих мест.

Фонд развития предпринимательства (ФРП) при Министерстве экономики уже много лет играет особую роль в финансировании проектов частного бизнеса в стране, диверсификации экономики Азербайджана и создании новых рабочих мест.

Председатель правления фонда Осман Халиев в интервью Report рассказал о вкладе ФРП в экономику Азербайджана, поддержке предпринимателей, работающих на освобожденных территориях, а также проектах, направленных на защиту окружающей среды и использование зеленых технологий.

- Как ваш фонд способствует развитию экономики Азербайджана?

- Фонд развития предпринимательства уже много лет обеспечивает льготное финансирование инвестиционных проектов предпринимателей в Азербайджане. Тем самым он способствует формированию и углублению связей между предпринимателями и правительством. До настоящего времени более 49 500 проектам были предоставлены льготные кредиты на общую сумму 3,2 миллиарда манатов.

- Как вы поддерживаете предпринимателей, работающих на освобожденных от оккупации территориях?

- Предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты на освобожденных от оккупации территориях, оказывается поддержка по двум направлениям. Первое - предоставление льготных кредитов посредством уполномоченных кредитных организаций, с которыми сотрудничает фонд. Это работа ведется с 2022 года. До настоящего времени по 10 проектам было предоставлено 21,6 миллиона манатов льготных кредитов.

Второе направление - предоставление гарантий до 90% по коммерческим кредитам, которые предприниматели привлекут для реализации инвестиционных проектов на освобожденных от оккупации территориях, а также субсидирование 10 процентных пунктов процентной ставки.

- Каковы основные условия механизма этого гарантирования?

- Предприниматели, работающие на освобожденных территориях, могут воспользоваться гарантией и субсидией в рамках этого механизма. Так, предоставляется государственная гарантия на почти 90% кредитов, полученных предпринимателями от банков и небанковских кредитных организаций. Хотел бы отметить, что максимальный предел процентной ставки для этих кредитов установлен на уровне 15%. При этом 10 процентных пунктов субсидируются Фондом. Также применяется льготный период до 36 месяцев, но не более половины срока кредита.

Мы активно начали применять этот механизм с 1 февраля 2024 года. Он реализуется посредством электронной платформы. То есть, все обращения, их рассмотрение, обеспечение гарантии, организация отчетности как для предпринимателя, так и для банка и фонда осуществляются через электронную платформу. Хотел бы подчеркнуть, что по 6 субъектам предпринимательства была обеспечена государственная гарантия в размере 12,2 миллиона манатов для кредитов на сумму 15,6 миллиона манатов. По профинансированным субъектам предпринимательства уже начато субсидирование.