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Осман Халиев: Предпринимателям будут выделены льготные кредиты на сумму 150 млн манатов

Осман Халиев: Предпринимателям будут выделены льготные кредиты на сумму 150 млн манатов В этом году в Азербайджане субъектам предпринимательства прогнозируется предоставление льготных кредитов на сумму около 150 млн манатов.
Бизнес
25 января 2023 г. 15:30
Осман Халиев: Предпринимателям будут выделены льготные кредиты на сумму 150 млн манатов

В этом году в Азербайджане субъектам предпринимательства прогнозируется предоставление льготных кредитов на сумму около 150 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Осман Халиев на пресс-конференции по итогам работы фонда в 2022 году.

"Эта сумма может варьироваться в зависимости от количества поступивших заявок", - отметил Халиев.

По его словам, в прошлом году фонд предоставил льготные кредиты в объеме 145,9 млн манатов на финансирование 2 726 инвестиционных проектов общей стоимостью 399,4 млн манатов.

За счет этих кредитов было создано более 3000 новых рабочих мест. В структуре кредитов 59,8% приходится на сельское хозяйство, 23,9% - на производство и переработку промышленной продукции, 6,5% - на туризм и 9,9% - на другие виды деятельности (образование, медицина и др.). В то же время 70,6% льготных кредитов приходится на регионы, 29,4% - на Баку и Абшерон.

В 2021 году сумма льготных кредитов составила 287,7 млн манатов, а количество проектов - 1902.

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Версия на азербайджанском языке Osman Xaliyev: "Sahibkarlara 150 mln manat güzəştli kreditlərin verilməsi proqnozlaşdırılır"

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