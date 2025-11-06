Орхан Назарли: В Азербайджане молодежи на рынке труда могут предоставить налоговые льготы
Бизнес
- 06 ноября, 2025
- 13:52
В Азербайджане молодежи, которая впервые выходит на рынок труда, могут предоставить налоговые льготы.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли в ходе обсуждения законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс" в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
"Обсуждались вопросы применения налоговых льгот для тех, кто создает новые рабочие места. Но поскольку учет новых рабочих мест вести сложнее, возможно, льготы будут предоставлены молодежи, впервые вышедшей на рынок труда", - сказал он.
