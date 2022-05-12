Орхан Назарли: Усилен контроль над рискованными налогоплательщиками

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана усилила контроль за деятельностью налогоплательщиков, осуществляющих нетоварные и рискованные операции (рискованные налогоплательщики).

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана усилила контроль за деятельностью налогоплательщиков, осуществляющих нетоварные и рискованные операции (рискованные налогоплательщики).

Как сообщает Report, об этом заявил глава госслужбы Орхан Назарли на очередном заседании Германо-азербайджанской торговой палаты на тему "Новые вызовы для экономики Азербайджана: налоговые реформы, служащие устойчивому развитию".

Глава госслужбы сообщил о реформах, проведенных в налоговой системе в последние годы, политике, направленной на минимизацию "теневой экономики", предотвращение недобросовестной конкуренции, усиление контроля за деятельностью налогоплательщиков, занимающихся нетоварными и рискованными операциями, внедрение механизмов стимулирования легальной деятельности. Члены палаты были проинформированы о стратегии развития налоговой системы на среднесрочную перспективу, основных направлениях реализуемой налоговой политики, совершенствовании цифровой платформы Государственной налоговой службы, новых электронных услугах и цифровых проектах для налогоплательщиков.

О.Назарли подчеркнул, что Государственная налоговая служба заинтересована в установлении конструктивного диалога и обеспечении участия общественности в принятии решений, выразил уверенность в том, что сотрудничество с Германо-азербайджанской торговой палатой будет способствовать диалогу между государством, предпринимателями и общественностью.