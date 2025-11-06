Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Орхан Назарли: Поправки в Налоговый кодекс подготовлены с учетом стратегических целей

    • 06 ноября, 2025
    • 12:31
    Орхан Назарли: Поправки в Налоговый кодекс подготовлены с учетом стратегических целей

    Поправки в Налоговый кодекс Азербайджана подготовлены с учетом стратегических целей - стимулирование ключевых отраслей, улучшение инвестиционного климата и увеличение объемов капитальных вложений.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной налоговой службы Орхан Назарли на парламентских слушаниях по поправкам в Налоговый кодекс.

    "При подготовке проекта были учтены поручения Президента, включая развитие Нахчыванской АР, расширение налоговых и страховых льгот, поддержку рыбного хозяйства и сельского хозяйства", - отметил он.

    По словам главы ведомства, предлагаемые изменения направлены на регулирование действующих налоговых льгот по заработной плате после 2026 года; адаптацию акцизной политики к международным стандартам; поддержку отечественного автомобилестроения; снижение зависимости от импорта и защиту внутреннего рынка; повышение прозрачности и усиление налогового контроля; борьбу с теневой экономикой и незаконным предпринимательством.

    Назарли подчеркнул, что документ состоит из трех основных блоков и включает 145 поправок в 45 статей Налогового кодекса.

    "Основные направления - стимулирование предпринимательской активности, снижение налоговой нагрузки, совершенствование механизмов налогового администрирования и обеспечение устойчивости бюджетных поступлений, усиление борьбы с теневой экономикой. Изменения затрагивают стратегические отрасли - автомобилестроение, судостроение, нефтегазовую промышленность, рыбное хозяйство, общественное питание и рынок труда", - уточнил он.

