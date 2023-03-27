Орхан Мамедов: В регионах создано 65 сельских гостевых домов

В рамках проекта "Развитие предпринимательства и самозанятости в селах" в Нагорно-Ширванском, Губа-Хачмазском, Лянкяран-Астаринском и Шеки-Загатальском экономических районах создано 65 сельских гостевых домов.

В рамках проекта "Развитие предпринимательства и самозанятости в селах" в Нагорно-Ширванском, Губа-Хачмазском, Лянкяран-Астаринском и Шеки-Загатальском экономических районах создано 65 сельских гостевых домов.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов написал в Twitter.

"Проект, реализуемый при содействии KOBİA и партнеров, поощряет предпринимательство в регионах", - отметил он.

Целью проекта "Развитие предпринимательства и самозанятости в селах", реализуемого при поддержке KOBİA, Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения и Государственного агентства по туризму, является поощрение предпринимательства в регионах, обеспечение самозанятости, поддержка сельского туризма и пр.