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Орхан Мамедов: В регионах создано 65 сельских гостевых домов

Орхан Мамедов: В регионах создано 65 сельских гостевых домов В рамках проекта "Развитие предпринимательства и самозанятости в селах" в Нагорно-Ширванском, Губа-Хачмазском, Лянкяран-Астаринском и Шеки-Загатальском экономических районах создано 65 сельских гостевых домов.
Бизнес
27 марта 2023 г. 11:36
Орхан Мамедов: В регионах создано 65 сельских гостевых домов

В рамках проекта "Развитие предпринимательства и самозанятости в селах" в Нагорно-Ширванском, Губа-Хачмазском, Лянкяран-Астаринском и Шеки-Загатальском экономических районах создано 65 сельских гостевых домов.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов написал в Twitter.

"Проект, реализуемый при содействии KOBİA и партнеров, поощряет предпринимательство в регионах", - отметил он.

Целью проекта "Развитие предпринимательства и самозанятости в селах", реализуемого при поддержке KOBİA, Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения и Государственного агентства по туризму, является поощрение предпринимательства в регионах, обеспечение самозанятости, поддержка сельского туризма и пр.

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Версия на английском языке 65 rural guest houses established in districts - Orkhan Mammadov
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Rayonlarda 65 kənd qonaq evi yaradılıb"

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