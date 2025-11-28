Орхан Мамедов: В Азербайджане 44% наемных работников задействованы в секторе МСБ

В Азербайджане сектор МСБ имеет значительную долю в обеспечении занятости, и 44% наемных работников задействованы в этом секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на "Саммите профессий будущего".

По его словам, по сравнению с крупными предприятиями, у субъектов МСБ ограниченные ресурсы, что усложняет привлечение квалифицированных кадров:

"Привлечение МСБ к профессиональному и бизнес-обучению требует участия и поддержки всех заинтересованных сторон, особенно государства. KOBİA в свою очередь расширяет доступ МСБ к знаниям и навыкам. Прежде всего, регулярно проводятся опросы для выявления потребностей бизнеса в кадрах и выработки адекватных решений".

Мамедов отметил, что результаты прошлогоднего опроса показали интерес субъектов МСБ к бизнес-тренингам:

"Около 40% респондентов указали, что за последний год их сотрудники принимали участие в тренингах, 85% отметили их эффективность. 44% указали, что тренинги финансировались за счет компании, а более 52% заявили, что участвовали в бесплатных программах".