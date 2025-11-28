Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Орхан Мамедов: В Азербайджане 44% наемных работников задействованы в секторе МСБ

    Бизнес
    • 28 ноября, 2025
    • 13:21
    Орхан Мамедов: В Азербайджане 44% наемных работников задействованы в секторе МСБ

    В Азербайджане сектор МСБ имеет значительную долю в обеспечении занятости, и 44% наемных работников задействованы в этом секторе.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на "Саммите профессий будущего".

    По его словам, по сравнению с крупными предприятиями, у субъектов МСБ ограниченные ресурсы, что усложняет привлечение квалифицированных кадров:

    "Привлечение МСБ к профессиональному и бизнес-обучению требует участия и поддержки всех заинтересованных сторон, особенно государства. KOBİA в свою очередь расширяет доступ МСБ к знаниям и навыкам. Прежде всего, регулярно проводятся опросы для выявления потребностей бизнеса в кадрах и выработки адекватных решений".

    Мамедов отметил, что результаты прошлогоднего опроса показали интерес субъектов МСБ к бизнес-тренингам:

    "Около 40% респондентов указали, что за последний год их сотрудники принимали участие в тренингах, 85% отметили их эффективность. 44% указали, что тренинги финансировались за счет компании, а более 52% заявили, что участвовали в бесплатных программах".

    Орхан Мамедов KOBİA саммит профессии будущего МСБ наемные работники
    Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda muzdlu işçilərin 44 %-i KOB sektorunda çalışır"

    Последние новости

    14:01

    Двое армянских военнослужащих подорвались на мине в районе Вардениса

    В регионе
    14:00

    Токаев: На референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию

    В регионе
    13:50

    У жителя Гарадага изъято свыше 10 кг наркотиков

    Происшествия
    13:48
    Фото

    Переселившимся в село Хыдырлы семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:46

    ЦБА оштрафовал должностных лиц 2 компаний, оказывающих услуги по обмену валюты

    Финансы
    13:45

    Анар Багиров: В Азербайджане число адвокатов остается низким среди стран СЕ

    Внутренняя политика
    13:45

    В Южно-Сахалинске из-под завалов извлекли тело погибшего - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:42

    Дополнительные поступления в госбюджет от ARAS в 2025г превысили 300 тыс. манатов

    Бизнес
    13:38

    Кабмин утвердил порядок проведения тренингов для специалистов по разминированию

    Внутренняя политика
    Лента новостей