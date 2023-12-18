Орхан Мамедов: Турция инвестировала в экономику Азербайджана 15,2 млрд долларов

На сегодняшний день Турция инвестировала в экономику Азербайджана 15,2 млрд долларов США.

На сегодняшний день Турция инвестировала в экономику Азербайджана 15,2 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на общественных слушаниях на тему "Сотрудничество с союзами турецких бизнесменов" в Баку.

По его словам, из них 11,7 млрд долларов США пришлось на нефтегазовый сектор, а 3,5 млрд долларов США - на ненефтегазовый сектор.

"По данным на сегодняшний день, количество зарегистрированных в Азербайджане коммерческих организаций с турецким капиталом составляет около 5 670. Из них более 4 тысяч активны. В частности, неоспорима роль турецких компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана", - добавил председатель правления KOBİA.