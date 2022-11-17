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Орхан Мамедов: Поступило свыше 1 300 обращений по созданию бизнеса В Карабахе 

Орхан Мамедов: Поступило свыше 1 300 обращений по созданию бизнеса В Карабахе  На сегодняшний день поступило более 1 300 обращений по созданию бизнеса на освобожденных от оккупации территориях.
Бизнес
17 ноября 2022 г. 12:35
Орхан Мамедов: Поступило свыше 1 300 обращений по созданию бизнеса В Карабахе 

На сегодняшний день поступило более 1 300 обращений по созданию бизнеса на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов заявил на Форуме молодых предпринимателей и инвестиций Азербайджана, организованном Молодежным форумом исламского сотрудничества (ICYF) и KOBIA в Баку.

"Примерно 55% этих заявок поступили от иностранных инвесторов и предприятий. Обращения охватывают достаточно широкую географию, включая Европу, Азию и Америку, в общей сложности около 40 стран", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Qarabağda biznes qurmaq üçün 1300-dən artıq müraciət qeydə alınıb”

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