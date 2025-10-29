Орхан Мамедов: МСБ могут участвовать в цепочке создания стоимости "зеленой энергии"

Сектор МСБ обладает значительным потенциалом для внесения вклада в реализацию стратегии "зеленой энергии" Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета директоров Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на XIII Международном Каспийском энергетическом форуме (Caspian Energy Forum 2025) в Баку.

Он отметил, что субъекты МСБ могут участвовать в различных звеньях цепочки создания стоимости - от производства и логистики "зеленой энергии" до производства технологий: "Совершенствование законодательной базы в сфере электроэнергетики, наличие механизма поддержки активного потребителя и цели Азербайджана как экспортера "зеленой энергии" создают широкие возможности для использования потенциала субъектов МСБ в реализации проектов возобновляемой энергии малой мощности".

По словам Мамедова, в целом, сектор МСБ играет важную роль в трансформации "зеленой экономики" и "зеленой энергии": "Если учесть, что 99,7% бизнеса, действующего в нашей стране, составляют субъекты МСБ, где сосредоточено более 400 тыс. человек, можно наглядно представить значимость сектора МСБ. Они могут сами увеличить потребление "зеленой" и экономичной энергии, и расширить применение таких практик среди своего персонала".