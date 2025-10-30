Орхан Мамедов: Франчайзинг – это новый образ мышления для субъектов МСБ
Бизнес
- 30 октября, 2025
- 11:20
Модель франчайзинга для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) – это не только бизнес-инструмент, но и новый образ мышления.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на Евразийском форуме франчайзинга в Баку.
По его словам, франчайзинг стимулирует предпринимателей к более системной, плановой деятельности, основанной на международном опыте.
"Более широкое применение этого механизма создаст условия для открытия новых рабочих мест в нашей стране, а также для выхода местных брендов на международный рынок. KOBİA рассматривает развитие франчайзинга как одно из приоритетных направлений", - отметил Мамедов.
Последние новости
17:51
Фото
Али Асадов встретился с председателем Федерального национального совета ОАЭВнешняя политика
17:50
В Газахском и Гусарском районах 17 га земли передадут для госнуждИнфраструктура
17:47
В Польше обстреляли здание школыДругие страны
17:44
Неформальный саммит ОТГ пройдет в Казахстане следующей веснойВнешняя политика
17:38
Фото
АПБА выявило нарушения в партии импортных турецких фисташекВнутренняя политика
17:35
Блэкмен: Лондон и Баку расширят партнерство в сферах обороны и кибербезопасностиАрмия
17:33
Кабмин утвердил правила работы портала для высококвалифицированных мигрантовВнутренняя политика
17:33
Фото
Азербайджан укрепляет информационную безопасность в финансовом сектореФинансы
17:31