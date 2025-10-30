Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Орхан Мамедов: Франчайзинг – это новый образ мышления для субъектов МСБ

    Бизнес
    • 30 октября, 2025
    • 11:20
    Орхан Мамедов: Франчайзинг – это новый образ мышления для субъектов МСБ

    Модель франчайзинга для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) – это не только бизнес-инструмент, но и новый образ мышления.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на Евразийском форуме франчайзинга в Баку.

    По его словам, франчайзинг стимулирует предпринимателей к более системной, плановой деятельности, основанной на международном опыте.

    "Более широкое применение этого механизма создаст условия для открытия новых рабочих мест в нашей стране, а также для выхода местных брендов на международный рынок. KOBİA рассматривает развитие франчайзинга как одно из приоритетных направлений", - отметил Мамедов.

