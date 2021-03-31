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Крупнейшие города Турции лидируют в мировом рейтинге по росту цен на жилье

Крупнейшие города Турции лидируют в мировом рейтинге по росту цен на жилье Агентство недвижимости Knight Frank опубликовал список городов, в которых за IV квартал 2020 года больше всего выросли цены на жилье
Бизнес
31 марта 2021 г. 13:09
Крупнейшие города Турции лидируют в мировом рейтинге по росту цен на жилье

Агентство недвижимости Knight Frank опубликовал список городов с изменением средней стоимости жилья в 150 городах мира.

Как сообщает Report со ссылкой на Forbes, топ-10 городов, в которых за IV квартал 2020 года больше всего выросли цены на жилье, возглавили три турецких города: Анкара (+30,2% за год), Измир (+29,4%), Стамбул (+27,9%). В Турции жилье дорожает в основном из-за высокой инфляции в стране и дешевеющей национальной валюты, утверждает Knight Frank.

Все остальные города в топ-10 находятся за пределами Европы. В число лидеров по темпам удорожания жилья также вошли Окленд и Веллингтон (Новая Зеландия), Сеул (Южная Корея), Оттава и Галифакс (Канада), Москва и Санкт-Петербург (Россия).

В Европе наметился разрыв между городами Франции и Германии с одной стороны и Испании и Италии с другой. В первых жилье дорожает на 7-10%, а в Мадриде, например, напротив, подешевело на 3,7%, подсчитал Knight Frank. Исключением стал Милан: удорожание на 6,7%.

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Версия на английском языке Turkey's biggest cities leading in Global House Price Index

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