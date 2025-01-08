ООО "Бакинские бетонные конструкции" приватизировано

На первом в этом году аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, были приватизированы ООО "Бакинские бетонные конструкции", а также 26 транспортных средств.

На первом в этом году аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, были приватизированы ООО "Бакинские бетонные конструкции", а также 26 транспортных средств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, всего было принято 129 заявок на имущество, из которых 29 были поданы в электронной форме.

По данным службы, ООО "Бакинские бетонные конструкции" было продано за 6,15 млн манатов. Общая площадь предприятия составляет 9,267 тыс. кв. метров.

Ведомство отмечает, что наличие большого количества заявок сделало аукцион конкурентным. Так, автомобиль марки Sobol со стартовой ценой 6 750 манатов был продан за 10 000 манатов, а автомобиль BMW 740 Li со стартовой ценой 11 250 манатов - за 15 000 манатов.

Со списком проданного на аукционе имущества можно ознакомиться по ссылке .

Следующие аукционы состоятся 14, 28 и 30 января. На аукционы выставят пакет акций акционерного общества и транспортные средства.