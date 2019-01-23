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    ООН поддержит занятость лиц с инвалидностью в Азербайджане

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    Баку. 23 января REPORT.AZ/ "Представительство ООН в Азербайджане начинает новый проект в стране".

    Об этом сообщил Report глава представительства, посол Гулам Исагзаи.

    По его словам, целью проекта является обеспечение занятости людей с ограниченными возможностями в Азербайджане.

    "Проект также включает и такие вопросы, как изменение отношения окружающих к таким людям, их интеграция. Проект скоро будет реализован. Его бюджет составит около 3-4 млн манатов", - сказал посол.

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