ООН поддержит занятость лиц с инвалидностью в Азербайджане

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Баку. 23 января REPORT.AZ/ "Представительство ООН в Азербайджане начинает новый проект в стране".

Об этом сообщил Report глава представительства, посол Гулам Исагзаи.

По его словам, целью проекта является обеспечение занятости людей с ограниченными возможностями в Азербайджане.

"Проект также включает и такие вопросы, как изменение отношения окружающих к таким людям, их интеграция. Проект скоро будет реализован. Его бюджет составит около 3-4 млн манатов", - сказал посол.