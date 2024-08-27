Очередной экономический форум “Персидский залив-Азербайджан” состоится в Баку в сентябре

Федерация палат Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) 25-26 сентября в Баку организует второй экономический форум “Персидский залив-Азербайджан”.

Федерация палат Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) 25-26 сентября в Баку организует второй экономический форум “Персидский залив-Азербайджан”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Федерацию.

“Целью форума, который будет называться “Устойчивость, инвестиции, партнерство”, является развитие торговых отношений стран Персидского залива с Азербайджаном в нескольких перспективных экономических секторах”, - говорится в информации.

Форум будет организован при сотрудничестве с Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) при поддержке министерства экономики Азербайджана и Генерального секретариата GCC.

Президент Федерации Фейсал бин Абдулла Аль-Раввас отметил, что форум отражает “важность укрепления и развития торговых отношений между странами Персидского залива и Азербайджаном и увеличения объема взаимного товарооборота”.

По его словам, на форуме будут представлены ключевые инвестиционные возможности и совместные проекты в нескольких экономических отраслях, включая продовольственную безопасность и сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии, логистику и транспорт, а также сектора, которые поддерживают рост торговли и инвестиций между двумя сторонами.

Аль-Раввас добавил, что объем товарооборота между странами Персидского залива и Азербайджаном достиг $1,8 млрд в 2023 году, а инвестиции стран залива в азербайджанскую экономику - около $7 млрд. Он отметил, что экономические возможности Азербайджана “побудили федерацию сосредоточиться на проведении подобных совместных мероприятий”.

Первый экономический форум «Персидский залив -Азербайджан» состоялся в 2017 году.