Обсуждено создание азербайджано-итальянской торгово-промышленной палаты

Обсуждены возможности создания азербайджано-итальянской торгово-промышленной палаты и проведения азербайджано-итальянского бизнес-форума.

Обсуждены возможности создания азербайджано-итальянской торгово-промышленной палаты и проведения азербайджано-итальянского бизнес-форума.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече между главой Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым и гендиректором по вопросам охраны промышленной собственности министерства по делам предприятий и продукции Made in Italy Италии Амедео Тети.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между бизнес-субъектами двух стран.