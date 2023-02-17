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Обсуждено создание азербайджано-итальянской торгово-промышленной палаты

Обсуждено создание азербайджано-итальянской торгово-промышленной палаты Обсуждены возможности создания азербайджано-итальянской торгово-промышленной палаты и проведения азербайджано-итальянского бизнес-форума.
Бизнес
17 февраля 2023 г. 15:41
Обсуждено создание азербайджано-итальянской торгово-промышленной палаты

Обсуждены возможности создания азербайджано-итальянской торгово-промышленной палаты и проведения азербайджано-итальянского бизнес-форума.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече между главой Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым и гендиректором по вопросам охраны промышленной собственности министерства по делам предприятий и продукции Made in Italy Италии Амедео Тети.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между бизнес-субъектами двух стран.

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Версия на английском языке Establishment of Azerbaijan-Italy Chamber of Industry and Commerce discussed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-İtaliya Sənaye və Ticarət Palatasının yaradılması müzakirə olunub

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