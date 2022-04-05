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Обсуждено сотрудничество между стартапами Азербайджана и Грузии

Обсуждено сотрудничество между стартапами Азербайджана и Грузии Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев посетил Агентство инноваций и технологий Грузии.
Бизнес
5 апреля 2022 г. 11:39
Обсуждено сотрудничество между стартапами Азербайджана и Грузии

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев посетил Агентство инноваций и технологий Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, министр посетил Технопарк, действующий при Агентстве, ознакомился с материально-технической базой.

Председатель Агентства Автандил Касрадзе проинформировал Р.Набиева о деятельности руководимой им структуры и текущих проектах.

На встрече были обсуждены направления будущего сотрудничества, в частности, вовлеченность грузинских стартапов и предпринимателей в региональные проекты.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Georgia mull cooperation between startups
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstanın startaplar sahəsində əməkdaşlığı müzakirə olunub

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