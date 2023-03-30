Азербайджан может войти в Международный совет по оливкам

Обсужден процесс членства Азербайджана в Международном совете по оливкам.

Обсужден процесс членства Азербайджана в Международном совете по оливкам.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Во второй день визита в столицу Испании Мадрид состоялась встреча делегации во главе с первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым и исполнительным директором Международного совета по оливкам Абдуллатифом Хедирой.

На встрече состоялся обмен мнениями об основных тенденциях в производстве и поставках оливок.

Стороны обменялись мнениями о возможностях обмена опытом и сотрудничества в рамках этой организации в будущем.