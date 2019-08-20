В Азербайджане планируется расширить применение системы "Единое окно" по получению разрешений на строительство

Сегодня в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций началось претворение в жизнь планов рабочей группы комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, предусмотренным на второе полугодие текущего года.

Как сообщает Report, первое заседание рабочей группы по получению разрешений на строительство было посвящено реализации мер, посвященных реформам в сфере получения разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию, предусмотренных на вторую половину 2019 года. Выступивший на заседании директор Центра Вусал Гасымлы подчеркнул, что приоритетным направлением является определение сфер расширения и развития возможностей применения новых цифровых электронных систем, сданных в эксплуатацию в начале 2019 года.

На заседании рабочей группы по получению разрешений на строительство были обсуждены вопросы расширения применения в стране системы "Единое окно", интеграции местных органов исполнительной власти в эту систему, подготовки технического задания по системе электронного обращения для разрешения строительства объектов, требующих экспертизы.

В ходе обсуждения было отмечено, что предприятия-поставщики регулярно проводят в Баку и регионах просветительские работы. Помимо этого, для более широкого информирования субъектов предпринимательства будут проведены встречи с представителями общественных объединений и бизнес-ассоциаций, изучены насущные проблемы и возможности.