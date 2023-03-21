Оборот в сфере общепита в Азербайджане вырос на 22%

Стоимость оборота в сфере общественного питания в Азербайджане в январе-феврале текущего года в реальном выражении увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 255,5 млн манатов.

Стоимость оборота в сфере общественного питания в Азербайджане в январе-феврале текущего года в реальном выражении увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 255,5 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, за отчетный период 50,2% оборота в сфере в общественного питания в частном секторе пришлось на юридических лиц, 49,8% - на физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в этой сфере. За последний 1 год оборот по юридическим лицам вырос на 24,2% и составил 127 млн манатов.